Ungarn: Vereinte Opposition gegen Orban

Gemeinsame Erklärung veröffentlicht

In der nun veröffentlichten gemeinsamen Erklärung einigte man sich auf Kampf gegen Korruption, Beitritt zur europäischen Staatsanwaltschaft, für eine direkte Volkswahl des Staatspräsidenten - nicht mehr durch das Parlament - und die Öffnung der Stasi-Akten. Die blockiert Fidesz. Wie auch das Bündnis. Vor Kurzem änderte das Parlament die Voraussetzung für die Gültigkeit einer Parteilandesliste. Bislang musste eine Liste, die bei einer bundesweiten Wahl antreten wollte, in mindestens 27 Wahlkreisen und in Budapest Direktkandidaten aufstellen. „Nun sind es aber 71“, so Brenner.