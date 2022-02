So viel nahm ein Wiener Bezirk an Strafen ein

Mehrere Schwerpunktaktionen hatte die Polizei im Jänner in Ottakring durchgeführt - im Visier: Raser, Tuner und Lenker, die die Sicherheit auf den Straßen, und auch jene in den Fahrzeugen selbst, gefährdeten. Denn wie sich im Zuge der Aktionen zeigen sollte, nahm es so mancher Verkehrsteilnehmer weder mit der Geschwindigkeit, noch der korrekten Sicherung von Kindern allzu genau.