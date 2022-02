Austropop-Duo Edmund: „Sind ganz normale Typen“

„Ich will das deppate Kastl nicht immer bei mir haben und erreichbar sein“, lacht Messner, „Festnetztelefone waren schon toll. Wenn man mal unterwegs ist, ist man halt einmal unterwegs.“ Nostalgische Strömungen ziehen sich durch das gesamte Album, von politischen oder gesellschaftskritischen Botschaften nehmen Edmund bewusst Abstand. „Wir wollen uns keinen Gruppierungen anschließen, sondern einfach zum Nachdenken anregen. Was können wir besser machen? Wo läuft die Gesellschaft in eine falsche Richtung? Einfach zwischendurch reflektieren und Chancen erkennen, die Welt ein bisschen besser zu machen.“ Fast kurios, dass die Band gerade in den Jahren der Pandemie die „Beste Zeit“ besingt. „Man muss die Dinge annehmen, so wie sie sind. Das Lied selbst ist aber eher nostalgisch ausgerichtet. Es geht um das Umgehen mit dem Älterwerden und dem Irrglauben, dass früher die beste Zeit gewesen wäre. Wenn man sich das aber genauer vor Augen hält, dann liegt diese Zeit erst vor einem.“