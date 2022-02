Sylvie Meis: Ehemann erschuf 12-Millionen-$-Würfel

Moderatorin Sylvie Meis ist nicht nur total verliebt in ihren Ehemann, sondern auch furchtbar stolz auf ihn. Der Künstler Niclas Castello hat in 4500 Stunden Arbeit das teuerste Kunstwerk der Welt erschaffen, den „Castello Cube“ im Wert von 12 Millionen Dollar, den er gerade im Central Park in New York enthüllt hat.