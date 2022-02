„Habe mich gefühlt wie auf einem anderen Planeten“

Andererseits war die Freude natürlich riesig. „Das war immer ein Lebenstraum“, verriet sie der „Krone“. Am Mittwoch flog sie ins Reich der Mitte, am Donnerstag kam sie an. Und am Freitag hüpfte sie erstmals von der ultramodernen Olympiaschanze im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre in Zhangjiakou, das rund 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt liegt. „Es ist alles so schnell gegangen, ich konnte es gar nicht glauben“, meinte sie nach ihrem ersten Trainingssprung, der gleich gut funktionierte und sie - wie später auch der zweite - auf Rang elf befördern sollte.