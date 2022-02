Vier Eisbullen noch Dauerbrenner - Absage in Bozen

Umso beachtlicher, dass es doch noch vier Salzburg-Cracks gibt, die alle 40 Liga-Partien, mit denen die Bulls übrigens die fürs Play-off erforderlichen 80 Prozent ihrer Spiele (50 gesamt) bereits erreicht haben, in dieser Saison abspulen konnten. „Ich schau schon, dass ich jede Partie spiele, du willst der Mannschaft so viel wie möglich helfen“, meinte dazu Benji Nissner, der in seinem ersten Salzburg-Jahr bisher voll eingeschlagen, mit 36 Scorerpunkten auch schon seinen Capitals-Bestwert für den Grunddurchgang 2018/19 pulverisiert hat.