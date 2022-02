Großes Dilemma für Karateka Buchinger

Immerhin funktioniert das Gehen, auch Oberkörper- und Krafttraining sind problemlos möglich. Nur Karate eben nicht. Was so wichtig wäre, denn von 18. bis 20. Februar stehen in Fujairah (VAE) die ersten Wettkämpfe im Rahmen der Premier League an. Die noch dazu Buchingers letzte Möglichkeit sind, sich für die World Games im Juli in Birmingham (USA) zu qualifizieren. Auf der anderen Seite geht es aber auch um eine vollständige Genesung, die 29-Jährige muss „extrem vorsichtig sein. Sonst ist die Gefahr eines erneuten Risses viel zu hoch“, weiß Buchinger – ein echtes Dilemma.