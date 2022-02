Richtung Normalität | Wiener Lokalverbot

Wiener Lokalverbot. Während eifrig über Lockerungen bis hin zum Entfall aller Corona-Maßnahmen wie etwa in Dänemark diskutiert wird und vieles auch schon terminisiert ist, bleibt Wien streng. Im Gegensatz zum Rest Österreichs wird die 2-G-Regel in der Gastronomie ab 19. Februar in der Bundeshauptstadt NICHT fallen. Bürgermeister Michael Ludwig meint, dass das Lokalverbot für Ungeimpfte in Wien in der Gastro zu keinen großen Ausfällen führen werde, da, wie er sagt, „viele Gäste in einem sicheren Umfeld speisen wollen“. Seiner Meinung nach würde die strengere Regelung sogar mehr Besucher anziehen als abschrecken. Ja, auch wenn das viele ganz und gar nicht nachvollziehen wollen - der Ansatz hat auch etwas für sich.