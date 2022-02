Land Oberösterreich baut das Tumorzentrum aus

Die Zahlen machen deutlich, wie wichtig eine effektive Krebsbehandlung ist: Jeder zweite Mann und jede dritte Frau erkranken in ihrem Leben an Krebs, heißt es aus dem Büro von LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (siehe Infokasten rechts). Die ÖVP-Politikerin nimmt daher den heutigen Weltkrebstag zum Anlass, die dahin gehenden Bemühungen in Oberösterreich hervorzustreichen.