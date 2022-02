Fahndung nach Dieb eines Golfclub-Tresors

In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 2021 brachen bislang unbekannte Täter in das Clubgebäude eines Golfclubs in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See sowie in ein benachbartes Gebäude ein. Neben anderen Gegenständen wurde - wie berichtet - vor allem ein massiver Stahltresor von der Wand demontiert und abtransportiert. Dieser wurde unweit der Tatörtlichkeit in einem Waldstück zur späteren Abholung deponiert. Der Tresor konnte jedoch im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und Tatortarbeit aufgefunden und sichergestellt werden.