Ländle-Opposition will den Druck erhöhen

„Sonntagsreden“

Und so bleibt den Landespolitikern nichts anderes übrig, als Lobbying zu betrieben - natürlich vor allem in Wien. Erreicht wurde bisher freilich wenig Handfestes. Jetzt aber, da Vorarlberg den Vorsitz im Bundesrat und in der Landeshauptleutekonferenz übernommen hat, soll die Sache wieder vorangetrieben werden. Zumindest fordern das NEOS, SPÖ und FPÖ von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Nun müssten den Sonntagsreden Wallners auch Taten folgen, meinen sie unisono.