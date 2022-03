Das sind die besten Alternativen zu Weizenmehl

Menschen, die unter Zöliakie, also an einer Glutenunverträglichkeit leiden, vertragen keinen Weizen. Denn das in Weizen enthaltene Gluten (Klebereiweiß) schädigt in diesem Fall die Dünndarmschleimhaut und verursacht bei Betroffenen starke Magen-Darm-Beschwerden oder Schlimmeres. Betroffene sollten daher auf alternative Mehle oder Pseudogetreide umsteigen.