Betrunkener ging mit Messer auf seine Familie los

Mittwochnachmittag rief ein anonymer Anrufer die Polizei in Feldbach auf den Plan: Ein stark betrunkener Mann hatte seine Frau und die beiden Kinder mit einem Messer bedroht. Als die Streifen beim Tatort eintrafen, hatte sich die Familie, die erst seit zwei Monaten in Feldbach lebt, bereits in Sicherheit bringen können.