Steirerball: Jetzt noch Frühbucher-Tickets sichern

Es ist der Auftakt der Wiener Ballsaison und ein Aushängeschild für das grüne Bundesland: Am 10. Jänner 2025 steigt wieder der Steirerball in der Wiener Hofburg. „Mit unserem Ball holen wir steirische Lebensfreude und Gastfreundschaft in die Bundeshauptstadt“, bringt es Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien, auf den Punkt.