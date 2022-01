Homeoffice für ungeimpfte Abgeordnete im Landtag?

Während also im Nationalrat über strengere Pandemie-Regeln diskutiert wird, gerade vor dem Hintergrund der drohenden Impfpflicht, ist in Oberösterreich schon jetzt - zumindest von Seiten der Politik - klar, dass im Landtag nichts weiter verschärft wird. Eine Anfrage der „Krone“ vor dem Hintergrund des Sobotka-Vorstoßes im Nationalrat wurde vom Büro des 1. Landtagspräsidenten Max Hiegelsberger (ÖVP) so beantwortet: