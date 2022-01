Ungeimpfte haben’s bei der Jobsuche schwer

3G-Regel am Arbeitsplatz bleibt auch bei Impfpflicht

„Wir gehen sehr moderat mit dem Thema um, wollen die Leute ja Richtung Arbeit bringen, haben sehr viele offene Stellen“, so Straßer, der froh ist, dass selbst bei Einführung der Impfpflicht am Arbeitsplatz weiterhin die 3G-Regel gelten soll. Jene, die sich nicht impfen lassen wollen, können dann mit einem gültigen Test weiterhin ihrer Arbeit nachgehen.