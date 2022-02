Demo-Zwischenfall in Bregenz sorgt für Entsetzen

Jener Zwischenfall am Rande einer Demonstration der Corona-Maßnahmengegner in Bregenz, bei dem am Dienstag eine 51-Jährige auf Polizeibeamte zuraste, sorgt in Vorarlberg für großes Entsetzen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), aber auch andere politische Lager finden deutliche Worte.