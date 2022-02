Epidemiologe: Sind bei Durchseuchung „angelangt“

Man habe ein „relativ unkontrolliertes Geschehen in Österreich“, so Gartlehner. Das Glück sei aber, dass Omikron „nicht sehr“ krankmachend sei und man „relativ gut“ durch diese Welle komme. Das werde sich seiner Ansicht nach auch nicht durch die neue Omikron-Variante BA.2 ändern. Erste Daten aus Dänemark würden zeigen, dass die neue Variante doppelt so infektiös sei wie die jetzige Omikron-Variante, aber sie sei nicht krankmachender.