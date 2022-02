BAK lehnt Ermittlungsauftrag von SPÖ und FPÖ ab

Kritik von SPÖ und FPÖ

Kritik an der Absage kam am Mittwoch von der Opposition. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Schließlich handle es sich dabei um ein „beliebtes Instrument“, so ergingen auch Ermittlungsaufträge an die Wirtschafts- und Korruptionsanwaltschaft (WKStA) und den Rechnungshof. Aber just ein ÖVP-geführtes Ressort hat ein Problem damit, wo doch die Volkspartei selbst nichts daran finde, die WKStA zu beauftragen, in Politiker-Chats nach FPÖ- und SPÖ-Namen zu suchen.