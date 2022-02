Hammer-Transfer für Sturm-Damen

Vergangenen Freitag ließ Sturm mit dem Höjlund-Transfer aufhorchen, jetzt landeten auch die schwarz-weißen Bundesliga-Damen einen Transfer-Knaller! Marie-Yasmine Alidou (26) verstärkt ab sofort die Mannschaft von Christian Lang. Ein Ausrufezeichen! Die kanadische Teamspielerin steht seit 2017 in Europa unter Vertrag, spielte in Frankreich (Olympique Marseille), Schweden (Linköpings FC), Spanien (Huelva) und zuletzt in Norwegen (Klepp). „Mit ihren Qualitäten ist ’Mimi’ nicht nur für Sturm, sondern für die gesamte Bundesliga eine Bereicherung“, reibt sich Sturms Damen-Chef Mario Karner die Hände.