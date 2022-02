Lawinenabgang in Tirol: Spuren lösten Einsatz aus

Große Suchaktion nach einem Lawinenabgang am Dienstagnachmittag in Tulfes im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Zwei Skifahrer hatten die Anrisskante einer Lawine sowie Einfahrtsspuren entdeckt. Bergretter, Alpinpolizei und Hubschrauber suchten schließlich das Gebiet bei widrigsten Wetterbedingungen und großer Lawinengefahr ab, ehe der Einsatz am frühen Abend abgebrochen wurde. Quasi gleichzeitig gab es Entwarnung: Der Auslöser - er war inzwischen daheim - hatte sich bei der Leitstelle Tirol gemeldet.