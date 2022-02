Neuschnee sorgt weiterhin für große Lawinengefahr

Erst am Donnerstag Wetterberuhigung

Seit Sonntag fielen in Tirol 50 Zentimeter bis ein Meter Neuschnee, lokal auch mehr. Hauptbetroffen waren am Dienstag die Silvretta-Arlbergregion, die Lechtaler Alpen bis zum Karwendel und der Alpenhauptkamm. Am Mittwoch soll dieselbe Menge hinzukommen, bevor dann am Donnerstag die Schneefälle abklingen und eine Wetterberuhigung einsetzen soll.