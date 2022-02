Auf Tauernautobahn Kontrolle über Lkw verloren

Der 57-jährige Kraftfahrer aus der Türkei war in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.05 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Tauernautobahn in Richtung Salzburg unterwegs, als er bei Rennweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. „Der Lenker prallte gegen die Seitenleitschiene und die Lärmschutzwand. Die Ursache dürfte vermutlich nicht angepasste Fahrtgeschwindigkeit gewesen sein“, so ein Polizist.