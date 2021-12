Lkw-Überholverbot auf Tauernautobahn gefordert

Resolution verfasst

Um die Zahl der Lkw-Unfälle zu verringern, fordert Jury nun ein Überholverbot zwischen dem Wolfsbergtunnel in Spittal und dem Katschbergtunnel in Rennweg. Er hat dazu auch eine Resolution, die an den Bund gerichtet ist, verfasst. „Diese wird heute im Gemeinderat behandelt“, so Jury. „In den letzten Jahren hat sich entlang der Tauernstrecke der Schwerverkehr verdoppelt. Es gibt andauernd Baustellen und an einigen Stellen fehlen auch Pannenstreifen! Diese Überholmanöver der Laster können nur gefährlich sein, auch für die Einsatzkräfte!“