Licht im Turnsaal verriet nächtlichen Einbrecher

In der Nacht zum Dienstag, gegen 21.15 Uhr, entdeckten Gmundner Polizisten eine offene Tür und Licht in einem rückseitigen Fenster einer Schule in Altmünster. Deshalb forderten die Kollegen Unterstützung für die Durchsuchung an. Dabei konnte zuerst eine aufgezwängte Innentüre festgestellt und folglich ein Eindringling im Turnsaal entdeckt werden.