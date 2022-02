Unbekannter spricht junge Frauen auf Bahnhöfen an

14-Jährige mehrfach angesprochen

Der zweite Vorfall ereignete sich in Bruck an der Leitha. Dort sprach ein Mann am Nachmittag eine 14-Jährige an und forderte sie mehrfach auf, ihm zu folgen. „Der Mann war zwischen 35 und 40 Jahre alt, sprach mit ausländischem Akzent und hatte schwarzes Haar“, schildert die Mutter via Facebook. Die Polizei ist informiert und rät: Sollte so etwas passieren, immer jemanden um Hilfe bitten und die Polizei informieren.