Ärger über Parkpickerl: Bürgerbefragung gefordert

„Wir wohnen gerne am Berg", sind sich die Bewohner der Siedlung am Kordon einig. Abseits des Großstadttrubels lebt es sich wie auf dem Land: Wald, frische Luft, keine Nahversorgung, die nächste Apotheke ist drei Kilometer entfernt, und die Busse verkehren in ausgedehnten Intervallen. So ist man auf die eigene Blechkarosse angewiesen.