Tirols ÖVP-Zentrale bei Demo mit Farbe attackiert

In zwei Jahren elf Attacken gegen Gebäude der FPÖ

Bestens vertraut mit derartigen Attacken sind die Tiroler Freiheitlichen. Wie Landtagsklubdirektor Johann Überbacher auf „Tiroler Krone“-Nachfrage mitteilt, „kam es allein in den vergangenen zwei Jahren zu rund elf Attacken gegen unsere Gebäude“. Die Landesgeschäftsstelle in der Innsbrucker Leopoldstraße sei sogar mit Exkrementen beschmiert worden.