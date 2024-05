Erdogan zündelt weiter: „Glaubt nicht, dass …“

Erdogan, der sonst ein Meister darin ist, alle diplomatischen Seiten zu bespielen, wird in seiner Kritik an Israel immer radikaler. Der türkische Machthaber torpediert dadurch seine Ambitionen in Europa. „Die Türkei bewegt sich seit Jahren von der EU weg – in Worten und in Taten. Der EU-Beitritt der Türkei ist eine Illusion“, sagte beispielsweise Bundesaußenminister Alexander Schallenberg am Montag in der türkischen Hauptstadt.