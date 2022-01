Innsbruck: 800 Teilnehmer bei „Grenzen töten“-Demo

Die Demonstranten versammelten sich gegen 14 Uhr in der Templstraße und marschierten nach mehreren Redebeiträgen ab 15 Uhr durch die Innenstadt. „Im Demonstrationszug formierte sich ein ,Schwarzer Block‘ aus rund 120 Teilnehmern, in dem bengalische Feuer entzündet wurden“, heißt es von der Exekutive. In der Fallmerayerstraße wurden eine Hausfassade und Polizisten mit Farbe beworfen. Auch die ÖVP-Zentrale soll dabei verunstaltet worden sein.