„Truppe macht Spaß, absolut verdienter Aufsteiger“

Union Mauer wohl durch, Zweikampf in NÖ

In der Wiener Stadtliga ist Union Mauer der Primus der Liga, acht Gegentore in 25 Spielen zeigen auch die Stabilität des Teams. Mit acht Punkten Vorsprung bei fünf verbleibenden Spielen kann man den Sekt mehr oder weniger schon einkühlen. In Niederösterreich könnte Korneuburg der Durchmarsch gelingen, sofern man Gloggnitz auf Distanz halten kann. Zwei Punkte trennen die beiden Teams fünf Spieltage vor Ende der Meisterschaft. Im Burgenland hingegen ist die Entscheidung gefallen. Der SV Siegendorf kehrt nach einem Jahr wieder zurück in die Regionalliga mit einer schlagkräftigen Truppe in der kommenden Saison länger in der Ostliga verweilen.