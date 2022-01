Wie sich Türkis, Blau und Grün Top-Jobs aufteilten

Gerüchte um Geheimvertrag

Und beide Papiere haben es in sich, vor allem der wohl via ÖVP-U-Ausschuss von mehreren Medien in Umlauf gebrachte „Sideletter“ von ÖVP und FPÖ aus 2017: Inhaltlich wurde darin etwa eine Streichung der ORF-Gebühren paktiert; ganz zu schweigen von allerhand Personalfragen. So schnapste die Koalition, die sich einen „neuen Stil“ auf die Fahnen geschrieben hatte, auf wenigen Seiten penibelst aus, welche Partei welchen Top-Job der Republik besetzen darf - vom Verfassungsgerichtshof über EU-Institutionen bis hin zur Nationalbankspitze.