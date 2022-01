Nebengebäude stand in Flammen

Um 11 Uhr heulten im Gailtal die Sirenen. Im Dachbereich eines Wohnhauses in Dellach war aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, der laut Polizei in weiterer Folge auf den Dachstuhl des Gebäudes übergriff. „Zu diesen Zeitpunkt befanden sich keine Personen in der Dachgeschosswohnung“, so ein Ermittler.