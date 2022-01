Grasser-Richterin will sich keine Blöße geben

Es erscheint dem Bürger unverständlich, dass ein Angeklagter mehr als 13 Monate auf die schriftliche Ausfertigung seines Urteils warten muss. Doch in diesem Fall, der mit keinem anderen zu vergleichen ist, ist zu bedenken: Richterin Hohenecker weiß genau, dass dieses Urteil eines der meistkommentierten, meistdiskutierten und vor allem meistbegutachteten sein wird. Strafrechtsprofessoren werden im Auftrag der Verteidigung jeden Nebensatz auseinandernehmen, um die harte Entscheidung des Gerichts - acht Jahre Haft für Grasser - doch noch zu kippen. Und hier wollte sich die Richterin keine Blöße geben. Wesentliche Fehler könnten sich für ihre weitere Karriere als wenig förderlich erweisen, wie andere Fälle gezeigt haben. Sie musste außerdem in dem 1300 Seiten starken Konvolut vermeiden, dass sie sich an verschiedenen Stellen, und sei es nur in Details, widerspricht.