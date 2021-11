OLG Wien weist Grasser-Antrag auf Fristsetzung ab

Grassers Verteidiger Manfred Ainedter teilte mit, dass sich diese Entscheidung „leider nahtlos in etliche Fehlentscheidungen in diesem Endlosverfahren“ einfüge. Er setze nun seine Hoffnung in die Oberinstanz: „Wir haben allerdings die begründete Hoffnung, dass der OGH als Höchstgericht neben den Verfahrensfehlern auch die inhaltlichen Fehler im erstinstanzlichen Verfahren aufgreifen wird.“ Im Übrigen werde seitens des österreichischen Gesetzgebers darüber nachzudenken sein, analog zur deutschen Rechtslage eine mit Nichtigkeitssanktion bewehrte Höchstfrist für die schriftliche Urteilsausfertigung in das Gesetz aufzunehmen.