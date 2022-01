Horror-Tritt überschattet Brasiliens Quali-Partie

Brasilien an der Spitze

Die Partie endete übrigens 1:1. Real-Madrid-Star Casemiro brachte die Brasilianer in der 6. Minute in Führung, Felix Torres glich in der 75. Minute für Ecuador aus. In der WM-Qualifikation in Südamerika steht Brasilien mit 36 Punkten aus 14 Partien weiter ungeschlagen an der Spitze. Ecuador ist mit 24 Punkten Dritter.