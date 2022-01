Brandanschlag in Villach: Mordversuch am Ehemann?

Dramatische Wende im Fall jener mutmaßlichen Brandstifterin, die vergangenen August in einem fünfstöckigen Wohnblock in Villach ein Feuer gelegt haben soll: „Wir ermitteln wegen Brandstiftung und auch wegen Mordversuchs“, so Staatsanwalt Markus Kitz. Denn es besteht der Verdacht, dass die Frau mit den Flammen den eigenen Mann hatte töten wollen - und so auch das Leben ihrer Kinder riskiert hätte.