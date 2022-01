Pestizid wohl schuld an Tod von Kindern in Bayern

In Bayern wurden vor ein paar Tagen zwei Kinderleichen tot in einem Wohnhaus aufgefunden - Ermittler fanden nur heraus, dass ein Schädlingsbekämpfungsmittel schuld am tragischen Tod des vierjährigen Buben und des fünfjährigen Mädchens gewesen sein könnte. Zuvor war angenommen worden, dass die Geschwister an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein könnten.