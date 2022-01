US-Höchstrichter Breyer will vorzeitig abtreten

Der Wortführer des liberalen Lagers am US-Höchstgericht, Stephen Breyer, will vorzeitig seinen Posten räumen und so Platz machen für die Neubesetzung eines Sitzes am politisch umkämpften Supreme Court. Damit kann US-Präsident Joe Biden den Posten noch vor der Kongresswahl im November besetzen. Breyer ist mit 83 Jahren der älteste Richter am Supreme Court.