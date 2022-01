2,7 Millionen Euro für Eigentumswohnung in Linz

Preise wie in Hollywood, nur dass es in Linz statt kalifornischem Sonnenschein eher Nebel gibt: Um 2,7 Millionen Euro wechselte im 3. Quartal 2021 eine Eigentumswohnung in der Landeshauptstadt den Besitzer. Weitere Top-Immo-Deals: 2,8 Millionen erzielte ein Haus in Mondsee, 2,5 Millionen eine dortige Wohnung.