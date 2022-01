Blizzard werkelt an brandneuem Survival-Game

Wie aus einer am Dienstag auf der offiziellen Website veröffentlichten Stellenanzeige hervorgeht, arbeitet Blizzard aktuell an seinem „nächsten Abenteuer“, für das unter anderem Softwareentwickler und Designer gesucht werden. „Jede Geschichte braucht einen Erzähler. Und jede Welt braucht Baumeister. Was wäre, wenn Sie das sein könnten?“, so Blizzard.