Gedenkschmuck war für Witwe Anlass für Ärger

„Jetzt sind zwei Monate vergangen, und ich habe weder Rückzahlung noch Neulieferung erhalten“, wandte sich die Witwe mit der Bitte um Hilfe an uns. Die Experten von der Internet Ombudsstelle haben den Fall geprüft. Mit einem unerfreulichen Ergebnis. Der Shop ist unseriös. „Der Anbieter hält einige gesetzliche Vorschriften für den Online-Handel nicht ein und stellt beispielsweise keinerlei Anbieteridentifikation bzw. Impressum zur Verfügung“, so Declan Hiscox. Rechtsanspruch auf Lieferung oder Rückerstattung gebe es zwar, doch lasse sich dieser gegen unseriöse Anbieter - vor allem mit Sitz außerhalb der EU - in der Praxis kaum durchsetzen. Um vor dem unseriösen Shop zu warnen, wurde dieser nun auf die Liste problematischer Online-Shops der Watchlist Internet aufgenommen.