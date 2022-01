Familienstreit auf Sizilien endete in Blutbad

Ein Familienstreit aus finanziellen Gründen ist am Mittwoch in der sizilianischen Stadt Licata mit einem Blutbad zu Ende gegangen. Ein 48-Jähriger tötete mit Pistolenschüssen seinen Bruder, dessen Frau und die beiden Kinder des Paares im Alter von elf und 15 Jahren. Ein bereits länger andauernder Streit um ein Grundstück dürfte in der schrecklichen Tat gegipfelt haben.