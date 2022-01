Nach Crash auf Piste ergriffen Skifahrer Flucht

Nicht nur im Tiroler Tux kam es am Dienstag, wie berichtet, zu einer Kollision zweier Skifahrer mit anschließender Fahrerflucht. Wie die Polizei am Abend mitteilte, gab es in der „Ski Welt Brixen im Thale“ und im Skigebiet Hochfügen ähnliche Vorfälle. Die Bilanz: Ein 75-Jähriger erlitt eine Schulter-Fraktur, ein 31-Jähriger eine Verletzung an der Hand. Die Exekutive sucht nach Zeugen.