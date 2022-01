So läuft die Auswertung der Gurgeltests in Wien

Schnitzel ist die Leibspeise der Wiener. Das sagt die Statistik, und das sehen die Labormitarbeiter von Lifebrain, wenn sie in die Röhrchen schauen. Da schwimmt die Panier – und manchmal auch das Coronavirus. In der Klinik Penzing auf der Baumgartner Höhe steht die Alles-Gurgelt-Zentrale, und Freitag kam hoher Polit-Besuch: Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und Lifebrain-Chef Michael Havel durchschnitten ein rotes Band. Ein symbolischer Akt für eine Eröffnung – und für die Wiener Situation, die so anders ist als in den Bundesländern. Stundenlange Wartezeiten, Ergebnisse erst nach drei Tagen – das gibt es bei uns nicht.