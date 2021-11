Liefebrain Gurgeltest-Labor in Wien wird ausgebaut

Der Laboranbieter Lifebrain, der die PCR-Tests des „Alles gurgelt“-Programms auswertet, baut seine Kapazitäten in Wien aus: Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Damit wolle man versuchen - angesichts der nach wie vor signifikant steigenden Testvolumina im gesamten Bundesgebiet sowie der „ernsten Schwierigkeiten“ in vielen Bundesländern - ein starkes, zuverlässiges und niederschwelliges Testangebot mit Befunden innerhalb von 24 Stunden zu gewährleisten.