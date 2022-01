Capitals erklären sich für nicht spielfähig

Die Capitals waren bereits am Freitagabend bei Olimpija Ljubljana (4:5 n.V.) stark ersatzgeschwächt angetreten. Die Wiener wollten laut eigenen Angaben bereits diese Begegnung verschieben, die Liga lehnte den Antrag demnach aber ab. Der Club berichtete in der Nacht auf Samstag von mittlerweile fünf bestätigten positiven Corona-Fällen. In Slowenien fehlten insgesamt acht Stammspieler, dennoch holten die Caps zumindest einen Punkt.