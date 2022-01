Nur noch drei Tiroler Gemeinden sind „Corona-frei“

Drei weiße Fleckchen im Außerfern

Fast ganz Tirol ist am Dashboard des Landes quasi dunkelrot eingefärbt. Ganz Tirol? Nein: Im Außerfern gibt es drei weiße Fleckchen. Gramais, die nach Einwohnerzahl kleinste Gemeinde Österreichs (41 Einwohner, Stand 1. Jänner 2021), sowie Pfafflar (105) und Jungholz (302) stehen auf der Rangliste ganz unten - und sind die einzigen Orte in Tirol, in denen es mit Stand Dienstagvormittag keinen aktuellen Coronafall gab.