Vom Schlachtopfer zum Spitzenteam

Mit 34 Punkten haben die Kicker vom USC Wilfleinsdorf eine tolle Hinrunde in der 2. Klasse Ost hingelegt. Einzig Herbstmeister Wolfsthal (36 Zähler) liegt vor den Fröschen. In der Rückrunde will man Titelkandidat Hundsheim und Wolfsthal natürlich weiter Paroli bieten. Im fan.at-Fußballtalk stand uns Sportdirektor Thomas Riegler Rede und Antwort.