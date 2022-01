Der weiße Tod lauert gleich neben der Skipiste

Dies war schon das dritte Unglück, bei dem Variantenfahrer in Sichtweite des gesicherten Skiraums von Schneebrettern erfasst wurden. Am 1. Dezember hatten bei zwei Unfällen am Stubaier Gletscher bzw. in der Axamer Lizum die Schutzengel alle Hände voll zu tun. In der Lizum wurde ein deutscher Skifahrer (21) unterhalb des Hoadlhauses 80 Meter mitgerissen und teilverschüttet. Kollegen gruben den Verletzten aus. Und am Stubaier Gletscher lösten ein Brite (17) und ein Australier (19) unter der Station Gamsgarten ein Schneebrett aus. Zeugen konnten die verletzten Verschütteten befreien.